夏蘭特大頭相印包裝上　厄瓜多爾警檢獲469公斤可卡因磚　拘1女子

挪威足球明星夏蘭特（Erling Haaland）在今年世界盃4場賽事攻入7球，成為社交媒體紅人。厄瓜多爾警方8月12日表示，在接壤哥倫比亞邊境一輛貨車上檢獲469公斤（約1,034磅）可卡因，包裝印有夏蘭特的大頭相，一名持哥倫比亞身份證明文件的女子被捕。



警方指，行動源於當天凌晨接獲匿名線報，緝毒人員在泛美公路展開行動，期間截下一輛可疑貨車，經搜查，他們於暗格搜出370包磚狀可卡因，包裝貼紙上的夏蘭特大頭相清晰可見。

這批毒品在厄瓜多爾國內市值約84.2萬美元，在美國黑市價逾1,100萬美元，在歐洲更達約1,700萬歐元。

警方並未解釋為何毒販會在包裹上貼上夏蘭特的大頭相，不過，美媒指，毒販通常會在包裹上貼上知名運動明星或其他名人的名字，以此顯示毒品出自哪個犯罪集團之手，以及屬於哪個客戶。

夏蘭特並非唯一一位顯然受到毒販青睞的足球明星，阿根廷球星美斯（Lionel Messi）相片也曾出現在另一批被查獲的包裹上，美國佛州海灘過去也曾發現印有卡通人物「Yosemite Sam」及運動品牌標誌「Nike SB」的可卡因。