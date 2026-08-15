建築工掘出值約900萬歐元黃金　比利時警：勿往現場尋寶　不安全

比利時東佛蘭德省登德爾蒙德（Dendermonde）一個翻新工地的工人8月11日在工地掘出大量金條和金幣，比利時媒體估計這些黃金總值約900萬歐元。警方其後在社交平台呼籲尋寶者不要前往現場，強調工地圍封且有危險坑洞，所有黃金已被移走。



這批黃金藏於一個袋子，砌入前啤酒廠主人范阿施（Theophilus Van Assche）19世紀末所建別墅的地窖牆壁內，包括有編號的金條、金幣及金塊。

發現黃金的工人是18歲暑期工科比（Kobe）。科比向比利時VRT電視台表示，發現時第一反應是「難以置信、驚訝」，指是在鋪設排污管道時偶然掘出，「我們絕對沒想過會找到黃金」。

警方接報後將黃金清點，並存放於聯邦政府的高安全金庫。警方在Facebook發文提醒，現場是有圍欄的建築工地，且有多個危險坑洞，「我們已到過現場，所有東西肯定都已取走……千萬不要冒不負責任的風險」。

推文又指，目前仍未清楚誰是這批財寶的合法擁有者，希望寶藏最終落入正確的地方，並能積極改變許多人的生活。

據比利時法律，發現者必須至少等待5年，讓潛在所有者申索。報道指，建築承包商、福利機構及范阿施家族後裔都可能對部份財富有申索權。

前市長拜斯（Piet Buyse）稱，范阿施家族的財富「肯定仍留在家族中」，不排除他們把部份財產換成黃金藏起。

科比則說，他和同事當時立即明白要上繳如此重大的發現，「如果只是幾枚硬幣，也許不會」，但或許最終會得到某種發現者獎勵。