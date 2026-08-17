《奪命狂呼》系列女星Hayden Panettiere離世　終年36歲

美國廣播公司（ABC）8月16日報道，《奪命狂呼》系列女星希丹彭妮蒂亞（Hayden Panettiere），終年36歲，目前未知死因。



希丹彭妮蒂亞的經理人公布對方的死訊，形容她生前她光芒四射和充滿活力，並為所有認識她的人，以及數百萬在大銀幕上觀看她表演的人帶來無盡的愛與歡樂。

圖為2013年5月4日，荷里活女星女星希丹彭妮蒂亞（Hayden Panettiere）在德國為重量級拳王男友克利奇科（Wladimir Klitschko）打氣。（Reuters）

美國著名娛樂網站TMZ引述消息人士指，希丹彭妮蒂亞在16日離世，她最近曾表示自己受到去年出現的背傷困擾。

天空新聞（Sky News）報道，希丹彭妮蒂亞曾與烏克蘭前拳王克利奇科（Wladimir Klitschko）育有一名女兒，惟兩人在2018年分手。

她在今年較早時出版回憶錄《This Is Me: A Reckoning》，披露自己患上產後抑鬱症，並經歷濫藥及康復的日子。

希丹彭妮蒂亞早在出世後11個月首登銀幕，在一個廣告內現身。她其後以童星身分參與《One Life To Live》、《Guiding Light》等電視劇，並在9歲時於迪士尼電影《蟲蟲特工隊》（A Bug's Life）聲演，是她首次踏足電影作品。

她的代表作包括電影《奪命狂呼》系列，以及美劇《Heroes》及《Nashville》，其中她在《Nashville》的精湛演技，為她兩度獲金球獎最佳女配角提名。