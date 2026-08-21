美國債務飆破40萬億美元　新華社影片嘲「借新錢還舊債」罔顧民生

美國財政部8月19日公布美國債務總額首次突破40萬億美元（約312萬億港元）後，新華社發布動畫影片，以超市購物結帳為隱喻，嘲諷美國「借新錢還舊債」，且窮兵黷武、罔顧民生。



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在影片中，超市收銀台前傳來清脆的掃描聲。一隻戴眼鏡的白鳥收銀員神色認真地掃描傳送帶上的商品——全是精緻的坦克、戰鬥機與航空母艦等重型軍備模型，最後螢幕顯示出高達999,999,999鷹元的天文數字。

身穿深藍西裝、打着條紋領帶的老鷹顧客卻豪氣表示「都算在我卡上，大家都認」。然而結帳時螢幕卻跳出刺眼的「交易被拒絕」。面對白鳥提示「你有當期欠款，且利息越來越多」，老鷹卻神色自若地打給投資人，以「借新錢還舊債」的方式進行再融資，繼續購買昂貴軍備。

此時，收銀機的螢幕上跳出刺眼的紅色警告，上面清晰地顯示老鷹此時慘不忍睹的財務數據，那就是「債務總額：40萬億鷹元。債務上限：41.1萬億鷹元」。兩者相減，代表老鷹只剩下區區1.1萬億的額度，對於他身後那堆昂貴的飛機坦克來說，根本就是杯水車薪。

看着眼前這隻明明債台高築、卻還要瘋狂透支買武器的老鷹，白鳥店員徹底無語。他看着櫃枱上的帳務提示，嘆了一口氣，用極度無奈的眼神看着老鷹說：「你沒多少額度了。要不，你少買點東西呢？」白鳥試圖做最後的規勸，希望他能理智面對現實。

老鷹臉色一沉，眼中暴起兇狠的戾氣。他猛地張大鳥嘴，雙翅死死抱緊桌上的戰鬥機模型，對着店員歇斯底里地咆哮：「你有病麼？」「這些可是迫切需要的！」在他的邏輯裏，雖然口袋空了，代表糧食的麵包、代表基建的橋樑、代表信仰的聖經都可以被無情扣減，但身後那座由航母、戰機與坦克堆疊而成的「軍火小山」，卻是一台都不能少。

白鳥收銀員的嘴角扯出一抹冷笑，用最輕蔑的語氣緩緩說：「我知道你的優先級了。」面對白鳥終極拷問「那這債終究誰來還？」，老鷹僅輕描淡寫地笑道「把皮球踢走就是了，該怎麼還，是後來者的事」來劃下諷刺句點。