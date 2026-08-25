美國對伊朗啟動「經濟孤立行動」　美媒：中國印度等國或最受影響

美國財長貝森特（Scott Bessent）8月24日（周一）宣布，向伊朗啟動「經濟排斥行動」（Operation Economic Outcast），威脅要對任何與伊朗保持經濟聯繫的國家或實體實施嚴厲制裁。有美媒引述專家報道，雖然貝森特拒絕透露具體國家名稱，但中國、印度、土耳其、伊拉克和阿聯酋可能最受到美國今次行動的影響。



據報道，貝森特24日警告稱，與伊朗有經濟聯繫的國家可能面臨嚴重後果。

貝森特在新聞發布會上表示：「每個國家都必須在規定的時間內停止我們認定的那些活動。如果他們不採取行動，我們將透過財政部的授權單方面採取行動。」

2025年6月23日，插圖可以看見伊朗國旗、美元鈔票以及石油管道和油桶的模型。（Reuters）

大西洋理事會非常駐高級研究員Daniel Tannebaum表示：「如果你真的想削弱伊朗繼續為其活動提供資金的能力，那麼中國無疑是最具影響力的國家。」

據美中經濟與安全審查委員會稱，中國是伊朗最大的貿易夥伴和石油購買國。

世界銀行的數據顯示，2022年伊朗對華出口金額為224億美元（約1756億港元），從中國進口額為156億美元（約1223億港元）。

然而，專家懷疑美國政府是否會對中國採取強硬措施，尤其是在習近平主席即將在9月訪問美國之際。

Tannebaum指：「美國政府從未對中國實施過強硬的經濟制裁。」

報道指，阿聯酋過去一直是伊朗最大的貿易夥伴之一。然而，阿聯酋上周宣布，將暫停與伊朗的所有貿易和金融往來，「直至另行通知」。

土耳其亦是伊朗重要的貿易夥伴，據土耳其外交部統計，2024年雙邊貿易額超過50億美元（約392億港元），2025年土耳其13%的天然氣進口來自伊朗。

伊拉克與伊朗過去的貿易額經常達數十億美元，前者高度依賴伊朗的電力和天然氣。

2026年8月24日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓財政部舉行的新聞發布會上發表講話，闡述計劃對伊朗實施的進一步制裁。（Reuters）

近年來，印度與伊朗的貿易額有所下降，據印度商務部統計，2025-2026財年雙邊貿易額約16億美元（約125億港元）。