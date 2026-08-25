卡尼：無法接受削弱法語的貿易協議　法語如何引發加美貿易衝突

美國與加拿大爆發的新一輪關稅戰越演越烈之際，加國總理卡尼（Mark Carney）8月24日表示，雖然美國談判代表將法語視為兩國貿易摩擦的源頭之一，但在加拿大的魁北克省（Quebec），這些都是權利」。據英媒報道，就在數日前，卡尼因拒絕一項被許多人認為會削弱法語文化的美方貿易提案，而受到加拿大國內的廣泛讚揚。



據《衛報》報道，在卡尼發表上述言論前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上發文稱，加拿大「多年來一直在佔美國的便宜」，並威脅要對加過汽車及貨車徵收一系列新的高額關稅，而特朗普似乎並未表現出任何緩和局勢的意願。

2016年4月25日，在美國華盛頓州與加拿大卑詩省（British Columbia）的美加邊境，美國國旗與加拿大國旗在飄揚。（Getty）

卡尼上週指示其談判代表退出加美貿易談判；一系列針對加拿大產品的關稅已於22日（上周六）生效，影響加拿大對美出口的約5%。加拿大表示將在9月初採取報復措施。

卡尼24日與魁北克省省長一同參觀一家造船廠。他告訴與會者，加拿大「無法接受」一項會削弱法語保護的貿易協議。

報道指，魁北克省是一個以法語為主要語言的省份，長期以來一直致力於保護其獨特的文化身份，有時甚至透過利用部份與聯邦政府和《加拿大權利與自由憲章》相衝突的法律來維護自身權益。

近年來，這些規定也令美國談判代表感到不滿，他們將其視為貿易摩擦的根源。例如，第96號法案要求在魁北克銷售的產品必須附有法語描述，使用通用名稱的商標必須翻譯成法語；而第109號法案則強制Netflix、Spotify和蘋果等媒體服務商向魁北克用戶推廣和優先播放法語內容。

魁北克省長Christine Fréchette表示，卡尼退出談判的決定是正確的，因為這些談判似乎觸及了法語使用者的「紅線」。 她強調：「我們的文化和語言是我們身份認同的核心，因此必須將它們排除在談判桌之外。這對我們而言至關重要，即使面臨不同的關稅威脅，也不會改變。我們將保持現狀。」

2026年8月23日，圖為加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

報道引述8月的一份民調顯示，魁北克省民眾對特朗普的反感程度在全國最高。由於美國打關稅戰造成的經濟創傷，該省的分離主義者支持率急劇下降。