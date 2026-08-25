英國供烏克蘭導彈技術換烏軍實戰AI數據　克宮譴責：火上加油

英國首相貝安德（Andy Burnham）8月24日訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），宣布開放「暴風之影」（Storm Shadow）導彈生產技術、強化對烏軍援，雙方還簽訂AI戰略夥伴協議。對此，俄羅斯強力譴責英方蓄意阻撓和平，並「火上澆油」。



貝安德此番訪問烏克蘭，為其上任後首次外訪。期間，英烏雙方簽訂AI戰略夥伴關係協議，英國成為首個取得烏軍「復仇者實驗室」實戰數據的國家，該平台整合海量戰場即時資訊，涵蓋各式武器與戰場動態，英烏將聯合運用數據開發軍民兩用AI技術。

儘管協議周一才簽署，但英國早有3家新創企業基於該合作背景啟動先導計畫，涵蓋基礎設施AI防禦監測、低耗能軍用AI晶片研發。

2026年8月24日，英國首相貝安德（Andy Burnham）訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽訂AI戰略夥伴協議。（Reuters）

同時，英方批准向提供烏克蘭「暴風之影」導彈的技術，該導彈具備低空地形匹配匿蹤突防能力，可打擊俄軍後方要害，而英方此舉將協助法國與烏克蘭在烏克蘭國內建立導彈生產線。

據英媒報道，「暴風之影」目前受美製誘餌彈、即時地形數據限制，短期難以大幅改變戰局，完整產能至少須等到明年。

2026年8月24日，英國首相貝安德（Andy Burnham）訪問基輔，參加「志願者聯盟」（coalition of willing）會議。（Reuters）

此外，貝安德發表演講重申英國對烏克蘭的堅定支持、呼籲持續施壓俄羅斯，同時還前往軍人公墓敬獻紅玫瑰。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強烈譴責英國「執意火上澆油、蓄意阻撓一切和平的進程」，又指俄軍正收集數據，將打擊「暴風之影」的生產地點。