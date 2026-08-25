日本計劃通過減稅措施　鼓勵企業營造育兒環境應對人口問題

日本正面臨人口老齡化和出生率下降的嚴峻挑戰，提高生育率已成為當務之急。為應對這一問題，日本兒童家庭廳宣佈明年將推出新措施，鼓勵企業協助營造有利於育兒的社會環境。



根據這項制度，開發育兒相關產品及服務的企業將獲得認證，並給予所得稅優惠和財政補貼。政府此舉旨在將撫育下一代升格為國家與企業的共同事業。

兒童家庭廳已在《以兒童為中心的行動計畫2026》中，向商界發出「企業與兒童共同成長」的倡議。計劃旨在建立一套全新的企業認證體系，使符合條件的企業有資格享受稅收減免等優惠政策，並致力於營造一種環境，促使私營企業通過合作提升育兒工作的價值，既造福社會，也促進企業自身發展。

執政黨計劃在今年底前敲定具體的稅務優惠細節，並將它納入2027年度預算以及稅務改革中。為此，當局將於今年秋季召集專家小組進行討論。

迄今為止，日本政府推動的企業育嬰政策都局限於「企業內部」。例如勞動部的一項認證制度，旨在表彰積極支持工作與生活平衡的企業，評估標準是基於男性員工休陪產假的比率。而即將推出的全新認證體系，則鼓勵企業將育兒支援的觸角延伸至整個社會，通過商業活動營造親子環境。

《日經新聞》報道，新型認證的資助項目範圍極為廣泛。除傳統的托育機構外，還涵蓋了兒童醫療中心、親子友好型住宅的建設等。例如日本麥當勞在一些社區建「親子家庭護理中心」，為長期住院的病童提供保姆服務。另一個例子是日本化妝品公司資生堂在靜岡縣掛川地區推出名為「幼稚園海外學習」的郊區生活體驗，致力於促進孩子的健康成長。

日本國旗： A woman holds a Japanese national flag as she waits in line to offer flowers at a park near the Nippon Budokan, the venue of the state funeral for former Japanese Prime Minister Shinzo Abe on September 27, 2022 in Tokyo, Japan. (GETTY)

其他符合認證條件的舉措還包括為育兒家庭提供假日去處的專案，例如購物中心增設更多遊樂區域。此外，當局也鼓勵企業為貧困兒童設立兒童餐廳。

在推出企業育兒支援認證計畫的同時，當局也向資金不足的中小企提供財政援助。今年7月，日本政府認證了14家支持育兒舉措的銀行，指定它們為「以兒童為中心的領先銀行」。這些銀行將能獲得政府最高2000萬日元（約98萬港元）的補貼，條件是必須向有意發展育兒業務的中小企業提供低息貸款。

日本去年的生育率是1.14，連續十年創新低；新生嬰兒數量為67萬，是有統計以來的新低。兒童家庭廳今年5月到8月對10萬個15至39歲的日本年輕人進行網上調查，結果發現有35%的未婚男女沒結婚的打算。報告推測日本年輕一代都傾向於將興趣愛好和職業置於婚姻之上。

另一項調查顯示，人們在帶孩子時最常感到不便或希望得到周圍人體諒的場合是「工作場所」，其他是「超市和購物中心」以及「餐廳和咖啡館」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

