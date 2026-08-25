遊日注意｜颱風沙德爾逼近沖繩　據報433航班取消　逾6萬人受影響

強颱風「沙德爾」8月25日逼近日本沖繩及奄美地區，日本氣象廳警告暴風、大浪及暴雨，交通大受影響。日媒指，截至25日，沖繩及奄美相關航線已有433班航班取消，逾6.2萬人受影響。



強颱風「沙德爾」2026年8月25日逼近日本沖繩及奄美地區。（影片截圖）

共同網報道，今年第18號強颱風「沙德爾」25日在日本以南海域向偏西方向移動，預計至26日以強勁勢力逼近沖繩本島和奄美地區。

由於颱風減速前進，影響恐持續較長時間。截至25日上午9時，颱風中心氣壓950百帕，中心附近最大風速每秒40米，最大瞬間風速每秒60米，暴風圈半徑達165公里。

《琉球新報》報道，受颱風影響，25日下午至27日，沖繩及奄美相關航線共有433班航班取消，約62,700人受影響，其中全日空（ANA）取消147班，影響29,460人；日本航空（JAL）集團取消168班，影響17,361人；樂桃航空（Peach）取消52班；天馬航空（Skymark）取消32班；空之子航空（Solaseed Air）取消18班；捷星日本（Jetstar Japan）取消16班。

香港航空及HK Express香港快運24日已公布，25日及26日沖繩航班須取消或延期。

海上航線方面，沖繩本島與周邊離島共16班船取消。氣象廳則預測，沖繩地區26日最大風速可達每秒45米，最大瞬間風速每秒60米，浪高11米；奄美地區浪高10米。截至26日早上6時的24小時預計降雨量，奄美達250毫米，沖繩170毫米。當局呼籲民眾嚴防暴風、高浪及土石流災害。