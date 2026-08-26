敘利亞民主力量宣布解散　正式併入大馬士革政府軍

庫爾德人主導的敘利亞民主力量（SDF）已宣告解散，該武裝組織領導人周二表示，這是今年初與大馬士革伊斯蘭主義政府達成整編計劃的重要一步。



據路透社（Reuters）8月25日報道，敘利亞民主力量指揮官阿卜迪（Mazloum Abdi）在電視講話中宣布，該組織任務已告終結，並正式解散這支獨立軍事力量。

該組織曾獲美國支持擊敗伊斯蘭國，控制敘利亞北部及東部；雙方今年1月同意將庫爾德戰士分階段整編入國家軍隊，華盛頓稱之為歷史性里程碑。此協議緊接敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）率政府軍1月發動閃電攻勢、奪取敘利亞民主力量大片控制區之後達成。

2026年8月20日，敘利亞民主力量指揮官馬茲盧姆‧阿卜迪在敘利亞卡米甚利市百年慶典上致詞。（Reuters）

阿卜迪表示，這次宣布是在該組織武裝併入政府軍後，與沙拉達成協議的結果。構成敘民主力量核心的庫爾德人民保護部隊（YPG）早已併入國家軍隊，其指揮官哈莫（Sipan Hamo）3月獲任命為東部地區副國防部長。

敘利亞民主力量解散之際，大馬士革新領導層正尋求解決內部分歧、重建國家，並獲華盛頓支持。此前敘利亞經歷近14年內戰，以及在前總統阿薩德（Bashar al-Assad）統治下數十年的孤立。