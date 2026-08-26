伊朗稱達成霍爾木茲海峽臨時航線諒解　現階段僅限商船通行

伊朗外交部副部長說，根據伊朗與阿曼就霍爾木茲海峽航線新達成的諒解，進入波斯灣的航線將途經伊朗水域，離開波斯灣的航線將途經阿曼和伊朗水域，任何軍艦不得通過這條海峽，只允許商船通行。



伊朗與阿曼星期二（8月25日）發表聯合聲明，阿曼外交部長巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）當天同伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）舉行建設性磋商，討論一項旨在恢復霍爾木茲海峽航運的「臨時框架」，擬設立一條雙方共同商定的安全航運走廊，並開展掃雷計劃，以恢復安全航行。

新華社26日引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台25日晚報道稱，伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）說，伊朗與阿曼之間的諒解並不意味着立即開放霍爾木茲海峽，上述通行安排為臨時措施，兩國後續將在30至60天內就劃設一條新的永久航線展開談判。

加里巴巴迪強調，如果伊朗的要求和條件得不到滿足，霍爾木茲海峽將繼續關閉。他說，重開海峽的前提條件包括徹底結束黎巴嫩戰線在內的所有戰事、解除封鎖、妥善解決也門問題，此外，美國必須全面履行其此前未能履行的所有承諾。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

加里巴巴迪也說，美國聲稱已清除霍爾木茲海峽水雷的說法是「宣傳謊言」，伊朗將打擊進入海峽的美國掃雷艦。

美國總統特朗普（Donald Trump）25日稍早在自家社媒平台Truth Social發文說，霍爾木茲海峽「國際水域」內的所有水雷均已被清除或引爆，美方對伊朗佈設水雷行為實行「零容忍」政策，任何船隻若佈設新水雷，將立即被摧毀。

美國新聞網站Axios同日晚些時候引述美國官員稱，霍爾木茲海峽大部分區域的水雷清除工作已經完成，並指美國海軍清除海峽水雷是這場戰爭的轉捩點，在很大程度上削弱了伊朗的一個主要籌碼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

