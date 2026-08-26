尼泊爾山泥傾瀉至少16死384失蹤 房屋遭沖毀 西藏同受災│有片
撰文：洪怡霖 成依華
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連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生山泥傾瀉，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，造成至少16人死亡，當地旅遊局並把384名失去聯絡的旅客列為失蹤，包括291名外國遊客及93名尼泊爾人。
大規模的山泥傾瀉也衝擊中國一側的西藏吉隆口岸，新華社指造成重大人員傷亡、失聯。
尼泊爾電視畫面顯示，山泥與洪水沖毀房屋，有汽車漂浮在泥水中，也有金屬橋被沖走。
尼泊爾警方在社交網站X（前稱Twitter）發布當地山泥傾瀉現場的影片，顯示驚濤駭浪吞噬樹木與建築的情形。
失蹤外國遊客包括印度澳洲等國籍
在291名失蹤外國遊客中，包括105名印度遊客，其他國籍包括澳洲、荷蘭、美國、馬來西亞、英國、南非，另有多人的國籍待確認。
韓國：8名韓國人下落未明
韓聯社引述韓國外交部指，尼泊爾-西藏邊境發生的大規模山泥傾瀉導致8名韓國人下落未明，另有10人受困。
新華社報道，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。
有片｜西藏山泥傾瀉釀重大傷亡 人車瞬間被吞噬 習近平作指示紐約聯合國總部外一名持西藏旗幟男子自焚身亡中國外交部：今夏恢復印度香客赴西藏神山聖湖朝聖接壤西藏 印度喜馬拉雅山區雪崩共57人受困 迄今32人獲救