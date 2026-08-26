尼泊爾泥石流至少72死384失蹤　房屋遭沖毀　西藏同受災│有片

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，造成至少72人死亡，當地旅遊局並把384名失去聯絡的旅客列為失蹤，包括291名外國遊客及93名尼泊爾人。

大規模的泥石流也衝擊中國一側的西藏吉隆口岸，新華社指造成重大人員傷亡、失聯。



尼泊爾電視畫面顯示，山泥與洪水沖毀房屋，有汽車漂浮在泥水中，也有金屬橋被沖走。

尼泊爾警方在社交網站X（前稱Twitter）發布當地泥石流現場的影片，顯示驚濤駭浪吞噬樹木與建築的情形。

失蹤外國遊客包括印度澳洲等國籍

在291名失蹤外國遊客中，包括105名印度遊客，其他國籍包括澳洲、荷蘭、美國、馬來西亞、英國、南非，另有多人的國籍待確認。

韓國：8名韓國人下落未明

韓聯社引述韓國外交部指，尼泊爾-西藏邊境發生的大規模泥石流導致8名韓國人下落未明，另有10人受困。

新華社報道，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。