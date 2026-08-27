高市早苗發表能源供需新方案　力求擺脫霍爾木茲海峽能源依賴

為了應對中東戰事引發的斷供危機，並滿足人工智能（AI）時代爆發式增長的用電需求，日本首相高市早苗星期三（8月26日）正式公布「加強能源供需結構綜合方案」。日本政府計劃通過提供運輸補貼、資助中東管道建設及尋找替代能源採購來源，以期徹底實現「擺脫霍爾木茲海峽」的目標。



日本首相高市早苗在官邸召開的綠色轉型執行會議上說：「我們將直接應對全球能源格局的結構性變化，保障公民生命安全和經濟活動。」

日本高達90%的原油進口依賴中東地區。自今年2月美伊爆發軍事衝突及霍爾木茲海峽遭封鎖以來，日本能源安全面臨嚴峻挑戰。

2026年5月20日，伊朗新成立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）分享的一張圖表，顯示該機構所稱的霍爾木茲海峽「受控海域」（controlled maritime zone）。（Reuters）

為打通避開危險水域的石油運輸渠道，日本政府將通過日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC），為新管道開發實體提供資金和技術支持。例如，阿拉伯聯合酋長國的阿布扎比國家石油公司（ADNOC）計劃於2027年啟用一條繞過霍爾木茲海峽的出口管道；沙特阿拉伯也在籌劃加碼建設其他繞行路線。

此外，日本政府也將向沙特等中東國家提供資金援助，確保從阿聯酋富查伊拉港及沙特延布港裝貨等繞行路線暢通。在此同時，當局也將發放獎勵與津貼給向美國、阿爾及利亞和秘魯等國採購非中東原油的日本企業。

美國總統特朗普2026年8月18日在社交網站發布圖片，指霍爾木茲海峽是美國「新領土」（Truth Social截圖）

另外，日本政府計劃根據「亞洲零排放共同體」（AZEC）等框架，增強與東南亞等地區的電力及資源供應鏈韌性。當局也計劃重啟石腦油（Naphtha，化工原料）的特殊儲備機制。石腦油是一種石油副產品，是印刷油墨和塑料的原料，日本從1990年代開始不再儲備石腦油。石腦油短缺甚至導致薯片品牌卡樂比只能印製黑白包裝。

相關政策細節和預算將於年底最終確定，必要時將在國會秋季特別會議上提交相關法案。

這次中東危機也促使日本當局決定大幅提升對核能的使用。根據日本最新的《PowerGX戰略》新能源計劃，日本政府將最大限度利用核能，目標是到2050年增設九座核電機組，使全國可使用的核電機組增加到14座，同時擴大太陽能電池與氫能源的應用。

高市在會議上強調，使用新能源是一大趨勢，「我們將持續支持企業參與開發新能源，這有助於增強日本的增長潛力」。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

