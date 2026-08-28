美軍歐洲愛國者庫存「超危急」　官員歸因對伊戰爭

美軍在歐洲的高級攔截導彈庫存短缺被形容為「超危急（beyond critical）」，官員指主要因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗發動戰爭所致，引發北約（NATO）國家面對潛在俄羅斯襲擊的脆弱性擔憂。



據美聯社（The Associated Press）8月27日報道，一名駐歐美軍國防官員及一名北約官員向美聯社透露，最令人擔憂的是愛國者（Patriot）攔截器短缺，該系統可擊落俄羅斯高速彈道導彈；歐洲庫存已調往中東，以抵擋伊朗無人機及導彈，美方及海灣盟友發射大量攔截器，對伊戰爭周五滿六個月。

2026年8月20日，在烏克蘭基輔州杜達爾科夫，一名緊急應變人員在俄羅斯攻擊事件發生後使用軟管清理倉庫積水。（Reuters）

官員警告，俄羅斯彈道導彈若襲擊北約軍事目標，北約或被迫連續捱打，美軍歐洲對單一襲擊的防禦能力亦非常有限。中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）本周赴莫斯科警告俄羅斯不要攻擊；特朗普稱不想評論，但指對方不會攻擊。歐洲首間愛國者生產設施下月將於德國開設。

戰略與國際研究中心（CSIS）估計，對伊戰爭已耗用美國約65%愛國者，即2,330枚中約1,500枚。五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）否認彈藥短缺，稱美軍擁有所需一切。