美國AI熱狂建數據中心推高電費　民主共和兩黨中期選舉前轉軚反對

為人工智能（AI）熱潮提供動力的美國數據中心，如今在美國11月中期選舉中意外成為眾矢之的。隨着電費上升和噪音問題引發民怨，民主黨人和越來越多共和黨人開始轉而對大型科技公司持反對態度。



據美國媒體引述的競選營銷數據，本輪選舉中，至少有18個州的21場競選出現提及數據中心的電視廣告，而且兩黨候選人的相關廣告數量幾乎各佔一半。

2025年10月3日，美國印第安納州（Indiana）新卡萊爾（New Carlisle）的亞馬遜網絡服務（AWS）人工智能數據中心。（Reuters）

一間獨立市場監測機構表示，在為包括參議院選戰焦點州俄亥俄州（Ohio）在內的13個州供電的電網中，數據中心的需求導致容量成本在短短一年內增加93億美元（約730億港元），增幅達174%。

民眾對家庭電費賬單的憤怒，與更廣泛的民粹主義情緒以及對矽谷的不信任交織在一起，也讓一些議員陷入尷尬境地。這些議員直到最近還在通過稅收優惠和就業、投資承諾，積極吸引大規模數據中心落地。

在德州（Texas），共和黨州長阿博特（Greg Abbott）已叫停新的數據中心項目，目前監管機構正在評估這些項目對電力和供水的影響。不久前，阿博特還曾稱該州是「AI發展的中心」。

他的民主黨競爭對手則要求暫停相關項目，直到議員通過更嚴格的保障措施，並指責阿博特將富裕階層的利益置於普通德州民眾之上。

在侯斯頓與墨西哥灣沿岸之間的布拉佐里亞（Brazoria），44歲的當地居民伯內特告訴法媒，當地寧靜的社區生活去年被一座17萬億瓦的數據中心打破。她形容，數據中心的噪音「就像一列貨運火車一直朝你開過來」。

她說：「我們本來不應該聽到這些聲音，它也不應該影響我們的生活質量，可結果恰恰相反。」

2026年7月18日，美國維珍尼亞州，示威者參加反對興建數據中心的全國性抗議活動。（Reuters）

中西部前製造業中心俄亥俄州，或許是檢驗數據中心政治影響最為尖銳的地方。

民主黨人布朗（Sherrod Brown）在2024年失去參議員席位後，如今競選俄亥俄州的另一個參議院席位。布朗至少推出四則競選廣告，抨擊共和黨人赫斯特德（Jon Husted）擔任副州長期間積極吸引數據中心投資。

這些廣告稱，赫斯特德是「數據中心的代言人」。布朗承諾，將要求數據中心營運商承擔所使用電力的全部成本。

參議院共和黨人已警告，這一議題可能導致赫斯特德輸掉選舉。共和黨的競選機構稱，數據中心是一個「潛在的爆發性議題」，並說如果赫斯特德敗選被歸咎於這一問題，可能會在全美範圍內削弱政治人物對數據中心產業的支持。

類似論調也出現在其他州選舉中：佛羅里達州一名競選州長的共和黨候選人承諾保護家庭免受因數據中心落地而推高的公用事業開支影響；賓夕法尼亞州一名民主黨人要求科技公司自行承擔相關成本；懷俄明州一名共和黨人則憑藉抨擊矽谷億萬富翁的廣告，在眾議院黨內初選中獲勝。

民主黨籍州長也開始採取類似立場。紐約州已對新的超大規模數據中心設施實施為期一年的暫停建設措施；賓夕法尼亞州如今要求開發商承擔基礎設施成本，並滿足更嚴格的用水、招聘和社區協商標準。

2026年8月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，旨在突顯其政府的教育政策。（Reuters）

特朗普仍堅守立場推動數據中心

不過，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）沒有跟隨這一趨勢，他仍稱數據中心行業對於在AI領域擊敗中國至關重要，因此他與部分共和黨候選人產生分歧。

他的發言人萊維特（Karoline Leavitt）8月27日表示：「美國必須在這場關乎未來的AI競賽中保持主導地位。我認為美國人民明白這一點，這位總統當然也明白。」

2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）在密歇根州的通用汽車試驗場發表演說當天，示威者舉起「停止（興建）數據中心」（Stop Data Center）的標語。（Reuters）

特朗普政府已讓谷歌、微軟、Meta、甲骨文、xAI、OpenAI和亞馬遜等公司簽署一項自願的「電費用戶保護承諾」（Ratepayer Protection Pledge）。這些公司承諾不會讓消費者承擔建設數據中心所需的發電設施和電網升級費用，但這項承諾並沒有阻止相關競選廣告繼續出現。

本文獲《聯合早報》授權轉載

