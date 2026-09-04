加：願與美簽互利協議但任何協議須具可信度　特朗普警告勿當敵人

加拿大總理卡尼（Mark Carney）9月3日表示，加拿大政府準備與美國簽署一份對兩國都有利的貿易協議，但強調任何協議必須具備穩定性和可信度。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交平台警告，勿把他當作「敵人」。



路透社報道，卡尼在安大略省桑德貝（Thunder Bay）向記者表示：「對加拿大工人、家庭和企業有利的協議，同樣對美國家庭、企業和消費者有利……我們準備好在美方準備好時坐下來達成協議。」

卡尼又回應美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及財長貝森特（Scott Bessent）早前指加拿大因國內政治退出貿易談判的言論，稱「恕我直言，我不認為美國那些獲任命、非民選的內閣成員是加拿大政治的專家」。

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在首都渥太華向新聞媒體發表講話。（Reuters）

卡尼透露，美方在談判中的態度最近有所軟化，「之前有幾個問題美國一直堅持到最後一刻，擺出『要麼聽我的，要麼拉倒』的態度。現在他們不再堅持了」。他形容這是好事，加方歡迎。

卡尼發言後不久，特朗普在Truth Social發文，稱加拿大政客把他當作「敵人」，「這對總理卡尼來說非常好」，並警告加拿大經濟將崩潰，「比任何加拿大政客經歷過的事都更糟」。