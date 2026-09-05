郵寄選票寄出　美國關鍵中期選舉投票正式開始

美國中期選舉投票於星期五（9月4日）正式開始，北卡羅來納州成為首個寄出郵寄選票的州。此次選舉預計將對特朗普（Donald Trump，又譯作川普）所屬共和黨對國會的控制構成威脅。



法新社報道，11月3日的選舉將決定眾議院全部435個席位和參議院三分之一的席位歸屬，從而決定特朗普在其剩餘兩年任期內推行其政策議程的自由度。

民主黨在選舉的最後幾個月里被普遍看好能夠贏得眾議院的控制權。

2026年6月9日，美國南卡羅來納州，圖為選民在中期選舉初選中來到票站投票。（Getty）

康奈爾大學一項新的預測模型顯示，民主黨有80%的概率贏得眾議院的控制權，並預測它將以大約226比209的微弱優勢占據多數席位。其他預測機構也同樣認為民主黨略占優勢。

預計參議院的選情將更加膠着。共和黨目前以53席對47席掌控參議院，這意味着民主黨需要淨增四個席位才能獲勝。而選舉網站Decision Desk HQ預測，參議院可能會出現50比50的局面，屆時共和黨副總統萬斯將投下打破僵局的關鍵一票。

文章獲《聯合早報》授權轉載

