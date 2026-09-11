蕭美琴赴意大利出席論壇　中方提嚴正交涉　北京斥：四處蹭熱度

蕭美琴9月11日赴意大利出席論壇的消息傳出後，中國外交部指，已經就「台獨」政客赴意大利出席會議向意方、歐方提嚴正交涉，強調一中原則是中意關係、中歐關係的政治基礎，北京並批評民進黨當局和個別政客挖空心思四處蹭熱度，打著「民主自由」的幌子「倚外謀獨」。



論壇為第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」（Ventotene Conference for Freedom and Democracy），在意大利南部文托泰內島（Ventotene）舉行，該年度論壇由歐洲議會副議長Pina Picierno於2025年時發起，今年為第二屆，論壇主題為探討如何對抗威權主義並維護全球民主。

圖為蕭美琴2025年7月在台北會見傳媒（Reuters）

路透社：意外長不會與台官員見面

路透社引述消息人士指，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）不會與這次訪意的台灣官員見面。

中國外交部發言人毛寧11日稱，中方已經就「台獨」政客赴意大利出席有關會議向意方、歐方提出嚴正交涉，民進黨當局和個別政客挖空心思四處蹭熱度，打著「民主自由」的幌子「倚外謀獨」，這種行為令人不齒，終歸徒勞。

2026年9月9日，中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧重申世界上只有一個中國，「台灣是中國領土不可分割的一部分，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來」。

她指一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中意關係、中歐關係的政治基礎，「我們敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則」。