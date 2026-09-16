高市早苗小幅度調整自民黨高層人事　明日啟動內閣改組

日本首相高市早苗9月16日調整自民黨高層人事，包括國會對策委員長梶山弘志改為擔任總務會長，另有多位高層留任。高市早苗也準備於17日實施內閣改組，據日媒指，外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎等擬留任。



高市早苗主張「必須進一步提升執行能力，直到國民能切實感受到富裕與安心。為了強力執行、實現政策，將進行人事調整。」不過她未有展開大幅調整，自民黨高層多人繼續留任，包括副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、代理幹事長萩生田光一、政調會長小林鷹之。

自民黨國會對策委員長梶山弘志獲起用為總務會長，從未入閣的前官房副長官村井英樹擔任國會對策委員長，共同網指，這可能是為營造煥然一新的形象。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

在國內層面，高市早苗15日表示「物價上漲應對為最優先課題」，需秉持穩健積極財政方針，推進稅務財政優化與官民聯合投資，以紓解民生壓力。

在國際方面，高市早苗則稱將推動三份安保文件修訂，加強情報體系建設，以面對全球不確定性攀升。

在調整自民黨高層人事後，高市早苗將於17日改組內閣，共同網指，外相茂木敏充、財務相片山皋月、防衛相小泉進次郎、官房長官木原稔擬留任。