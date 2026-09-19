聯合國報告：烏克蘭衝突普遍性暴力　89%歸咎俄羅斯

聯合國人權辦公室9月18日發表報告，指俄羅斯軍隊在烏克蘭對平民及戰俘實施普遍性暴力，包括輪姦及以電擊生殖器，烏克蘭相關部門亦須為少數違規個案負責。



路透社報道，報告記錄2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭至2026年7月期間，共1,004宗經核實的衝突相關性暴力個案，其中89%歸咎俄方，包括武裝部隊、監獄服務及安全機構成員；11%與烏克蘭有關，包括烏軍成員。

2026年9月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科為即將舉行的杜馬選舉向全國發表講話。（Reuters）

俄羅斯常駐日內瓦外交使團拒絕回應，烏克蘭外交部則歡迎報告發表，稱其顯示俄方侵犯人權的規模及烏方防止此類暴力、賠償受害者的措施，惟未直接評論烏軍相關個案。

報告指，在烏克蘭被佔領地區及俄羅斯境內，俄方對烏克蘭戰俘及被拘留平民在各階段實施性暴力，包括俘虜、轉移、審訊及拘留期間，違規行為包括輪姦、強姦、生殖器切割，以及使用蘇聯時代野戰電話「tapik」電擊男性生殖器。

聯合國烏克蘭人權監測團團長貝爾（Danielle Bell）表示：「衝突中的性暴力常被誤解為主要影響婦女和女孩，但在烏克蘭戰爭背景下，大多數倖存者是男性。」

報告指，拘留中大多數受害者為男性，尤其是戰俘及被拘留者，女性及兒童亦受影響，主要在俄佔烏克蘭地區。

烏方亦涉違規 惟未記錄強姦俄戰俘個案。

報告指，在烏克蘭政府控制地區，近半數歸咎烏方的違規個案涉及性暴力威脅及毆打生殖器，對象為俄羅斯及第三國戰俘和被拘留者。人權辦公室表示，未記錄到烏軍強姦俄戰俘的個案。