ASML：歐洲缺投資、缺工廠、缺業務，反觀中美印…

據彭博社9月22日報道，作為歐洲市值最高的公司，荷蘭光刻機制造廠商阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）的一名高管表示，該公司目前並未在歐洲銷售任何晶片製造設備。隨着美國、中國和印度大力投資發展本土半導體產業，歐洲正面臨被甩在後面的風險。



「我們在歐洲根本沒有任何銷售業務。這是因為歐洲缺乏投資，也沒有新的在建晶片工廠。」負責全球公共事務的ASML執行副總裁海姆斯凱克（Frank Heemskerk）當地時間9月21日晚些時候在阿姆斯特丹出席活動時說道。

報道稱，ASML是半導體供應鏈中的關鍵一環，作為生產尖端晶片所必需的精密光刻設備的唯一製造商，其地位十分重要。台積電（TSMC）和三星電子（Samsung Electronics）等客戶使用ASML的設備在矽片上刻印複雜的晶體管圖案，這些設備也是推動全球人工智能熱潮的關鍵力量。

歐盟正在修訂其《晶片法案》（Chips Act）。該法案於2023年生效，旨在應對新冠疫情期間的半導體短缺問題，並提升歐洲在全球晶片產量中的份額。

然而，該法案在刺激新建晶片工廠投資方面收效甚微。歐盟審計機構去年指出，歐盟不太可能實現到2030年將其市場份額翻倍的目標。

荷蘭半導體光刻機巨頭 ASML（阿斯麥，又譯艾司摩爾）在深紫外光（DUV）微影設備市場具備統治級地位，全球市占率高達九成以上。（ASML官網）

ASML與歐盟委員會一直在尋求各種途徑，以提升歐盟的技術競爭力、加強供應鏈並創造晶片需求。與此同時，其他國家正紛紛投入資金並利用各種激勵措施，大力推動本土半導體生產。

海姆斯凱克表示，美國、中國和印度也在積極爭取ASML擴大在當地的業務佈局。

「我們需要擴大產能，而不能僅僅依靠荷蘭本土，」他說：「各國正展開激烈競爭，力爭讓我們在當地設廠。對ASML而言，至關重要的是歐洲能挺身而出，採取積極行動。」

海姆斯凱克稱，「中國和印度，盛情邀請我們去投資建廠」，「我們有四分之一的研發工作是在美國進行的，而他們卻問，『能不能增加到一半？』」

彭博社指出，今年第二季度，歐洲市場對ASML系統設備淨銷售額的貢獻為零；相比之下，2025年，歐洲、中東和非洲地區在銷售額中的佔比為 1%。

今年上半年，韓國是ASML設備的最大市場，其次是中國台灣地區和中國大陸地區。5月，ASML與塔塔電子私人有限公司（Tata Electronics Private Limited）簽署了合作伙伴協議，旨在提升印度的本土晶片製造能力。