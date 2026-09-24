聯邦法官質疑特朗普白宮媒體禁令　指或違法律先例

美國聯邦地區法官凱利（Timothy Kelly）9月23日就總統特朗普（Donald Trump）禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮的決定舉行聆訊，指禁令似乎不符合聯邦上訴法院先前的裁決，但未即時作出裁決。



路透社報道，三間新聞機構稱禁令違反美國憲法第一修正案對言論及新聞自由的保障，以及正當程序權利，要求臨時禁制令，在訴訟進行期間即時恢復白宮採訪權。

凱利由特朗普任命，他指哥倫比亞特區巡迴上訴法院的兩項先例明確規定，記者在新聞證被撤銷前有權獲正當程序，而白宮似乎未給予三間機構有意義的機會質疑撤銷決定。

凱利說：「政府稱那些案例……裁決錯誤。或許它們錯了，或許沒有。但作為地區法院法官，我必須套用它們。公平地說，那些案例所闡明的程序在此並未獲遵循。」

2026年7月27日，美國密歇根州，總統特朗普（Donald Trump，右）在通用汽車試驗場發表講話。（Reuters）

代表新聞機構的律師布特羅斯（Theodore Boutrous）稱，三間機構在未獲法律要求的預先通知或質疑機會下被禁，「被告將原告逐出及禁止進入白宮，完全缺乏正當程序，相當於前所未有、不合理且嚴厲的懲罰」。

司法部律師韋爾奇克（Michael Velchik）則稱，白宮准入是特權而非權利，總統有權暫停新聞機構的採訪權，並稱政府22日已發信解釋，但凱利質疑該信在撤銷及訴訟後才發出，無法提供通知。

特朗普18日在社交平台宣布禁令，稱這些新聞機構不應在報道總統時不斷撰寫「虛構內容和謊言」。政府22日發信指控三間機構的報道危及國家安全，包括美國導彈庫存、特朗普白宮宴會廳工程及共和黨中期大會出席人數等。

多間美媒21日暫停聯合採訪特朗普的活動，以示團結。新聞自由組織及數十間新聞機構23日提交法律文件支持三間媒體，簽署者包括路透社、《華盛頓郵報》及霍士新聞等。