特朗普辦歡迎儀式　習近平：中美不必諱言競爭　但應良性及有邊界

中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地24日為其舉行歡迎儀式。習近平談到中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性、有邊界，「應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角斗」。



以下為新華社公布習近平在白宮上發表致辭的全文：

尊敬的特朗普總統和梅拉尼婭女士，

女士們，先生們，朋友們：

很高興對美麗的美利堅合眾國進行國事訪問，感謝特朗普總統和夫人給予我和我夫人的熱情款待。首先，我謹代表14億多中國人民，向美國人民致以誠摯問候，向美國獨立250周年表示熱烈祝賀！

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮為到訪的中國國家主席習近平舉行歡迎儀式，圖為習近平發表講話。（Youtube@The White House）

中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。我這次應特朗普總統邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。

面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中美兩個大國肩負着促進人類發展進步的歷史重任。

特朗普總統今年訪華期間，我們一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，受到兩國人民和國際社會廣泛歡迎。我願同特朗普總統一道努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠。

——我們要加強溝通。中美兩國國情不同，通過坦誠、深入、持續的對話能夠增進理解、求同存異、積累互信。我和特朗普總統彼此尊重，已建立良好關係，保持經常性溝通。我們鼓勵兩國外交、經貿、財金、執法、人文等各部門加強溝通，支持兩國立法機構擴大交流。

——我們要真誠合作。中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊。雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。中國開放的大門始終敞開，歡迎美國企業來華投資興業，希望美方公平對待中國企業，共同拉長合作清單，壓縮問題清單。中美兩國都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。中方願同美國加強禁毒、執法等合作。雙方可以增加直航航班，讓雙方人員和經貿往來更加便捷。

——我們要和平共處。我多次講，中美兩個大國合則兩利、斗則俱傷。中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角斗。中美雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，也一定能走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道。兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制。「修昔底德陷阱」是可以跨越的。

女士們、先生們、朋友們！

第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略。對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。中美關係希望在人民、未來在青年。這裏，我願宣佈，未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。

大熊貓是中美兩國人民友誼的使者。今天，我要分享一個好消息，再過幾天，大熊貓「平平」、「福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。

女士們、先生們、朋友們！

實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖。讓我們秉持人民情懷、展現歷史主動，不斷推進中美兩國人民友好事業，攜手共建一個更加美好的世界！

謝謝大家！