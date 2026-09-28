特朗普與Anthropic CEO阿莫迪聚餐　重申反對放緩AI發展

知情人士透露，美國人工智能（AI）初創公司Anthropic PBC行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）周日（9月27日）晚上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）共進晚餐。這次會面將使兩位在AI安全問題辯論中立場截然相反的人坐到一起。



消息傳出後，特朗普確認他計劃與阿莫迪共進晚餐，但他同時重申反對放緩AI發展步伐。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

據彭博社引述知情人士的消息，此次晚宴是阿莫迪與特朗普的首次私下會晤。此前數月，雙方關係因多起風波持續緊繃，先是年初圍繞國防部五角大樓的一筆合同爆發激烈爭端，繼而6月美國商務部對Anthropic核心模型Mythos實施短暫出口管制，令雙方裂痕進一步加深。

目前尚不清楚兩人將討論什麼。知情人士在不具名的情況下透露了這一秘密安排。美國政治新聞網Axios率先報道了這一晚餐會消息。Anthropic和白宮發言人沒有立即回應置評請求。

另據路透社報道，特朗普周日在伊利諾伊州出席總統杯高爾夫球賽時，向霍士新聞（Fox News）證實他與阿莫迪將共進晚餐，並再次提到，出台新的AI監管規定將給中國超越美國AI發展的機會。

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約市聯合國總部舉辦的聯合國大會上發表演說。（Reuters）

他知道阿莫迪對於AI發展過快可能帶來風險的擔憂，但他認為，美國保持對華技術領先更為重要。

特朗普說：「我們大概領先中國一年半左右，我們目前處於領先，並且正在建設價值數萬億美元的龐大設施。我們為麼要放棄這個優勢呢？」

在特朗普與阿莫迪會晤的同時，AI行業內部正掀起「減速」呼聲。包括OpenAI、Google DeepMind、微軟、 xAI等多家Anthropic的競爭對手，均已公開呼籲放緩開發功能更強大的AI系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

