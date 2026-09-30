英揆貝安德倡與歐盟尋共識　或重啟脫歐爭議

英國首相貝安德（Andy Burnham）9月29日在工黨大會表示，將於11月與歐盟峰會前，向國民闡述英國與歐洲夥伴長期關係的不同選項，尋求共識，此舉可能重新挑起脫歐分歧。



路透社報道，貝安德在利物浦舉行的工黨大會上說：「脫歐造成的傷害多於好處。」他將11月與歐盟的峰會定為重建關係的下一步，以改善經濟增長與繁榮。

2026年7月22日，英國新任首相貝安德（Andy Burnham）訪問巴斯。（Reuters）

他說：「我會藉峰會機會，向大家、向國家闡述我認為英國與歐洲夥伴長期關係的不同選項，看看能否就其中一個找到共識。」

YouGov六月民調顯示，55%選民支持重新加入歐盟，34%反對；另有59%支持與歐盟建立更緊密關係，但不涉及全面重新加入、單一市場或關稅同盟。

貝安德尋求與歐盟建立改革後同盟，與前任施紀賢（Keir Starmer）方向一致。英國改革黨副黨魁泰斯（Richard Tice）批評：「貝安德上任不夠五分鐘，就已試圖通過後門把我們悄悄帶回布魯塞爾。改革黨絕不會讓這種背叛不受挑戰。」