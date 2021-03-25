意大利召見中國大使　中方就歐盟對華制裁　向意方提出嚴正交涉

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-03-25 13:54

因新疆問題引發的外交風波仍在繼續，3月24日，中國駐意大利大使就歐盟（EU）藉口所謂新疆人權問題做出單邊對華制裁決定，向意大利外交部提出嚴正交涉。

意大利外交部召見中國大使李軍華。副外長塞雷尼（Marina Sereni）在意大利外交部發布的聲明指出，重申保護人權和基本自由的堅定立場。他又稱中國對歐盟的制裁不可接受，該國支持歐盟就新疆問題制裁中國。

中國新疆問題一直備受外界關注。（Reuters）

據中國駐意大利大使館公布的內容，中國駐意大利大使李軍華表示，歐盟基於少數反華分子炮製的謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係準則，嚴重損害中歐關係。中方對此堅決反對和強烈譴責，並採取必要反制。

李軍華強調，中歐互為全面戰略夥伴，當前的優先工作是遏制疫情、推動復甦，為此雙方應加強溝通、深化合作。然而歐方卻出台對華制裁，惡化中歐關係。中國人歷來講求「人敬一尺，我還一丈」，同時「人若犯我，我必犯人」。中方捍衞國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。中方敦促歐方反躬自省，儘快糾正所犯錯誤，切勿在錯誤道路上愈走愈遠。

3月22日歐盟宣佈制裁4名中國官員及1個實體後，北京反擊，宣布制裁10名歐洲官員及4家實體。

隨後，中國駐荷蘭、比利時等國使館接連發聲，嚴正批駁駐在國涉疆錯誤言論。

3月22日，中國駐荷蘭大使就歐盟藉口新疆人權問題對華制裁向荷方提出嚴正交涉。3月23日，中國駐比利時大使曹忠明就歐盟對華實施制裁事向比方提出嚴正交涉，中國駐德國大使對歐盟藉口新疆人權問題對華制裁向德方提出嚴正交涉，中國駐丹麥大使馮鐵表示，歐盟的所作所為暴露了其虛偽和雙重標準，中國駐瑞典大使則敦促歐盟不要以「人權教師爺」自居粗暴干涉中國內政。