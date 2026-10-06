日本維新會80歲議員用紙棒拍女議員屁股　直播鏡頭當場拍下｜有片

當地時間10月5日，一段日本國會直播影片在日本網民中引發熱議。



影片顯示，在日本參議院本會議場內，參議員們正步入會場，聯合執政黨日本維新會的80歲參議員中條清用手中資料捲成的紙棒，朝走在前方的同黨58歲女參議員松野明美的腰臀部拍打了一下，隨即引發職場性騷擾爭議。

據日媒報道，日本電視台在召集第222屆臨時國會當天的直播中捕捉到了全過程。由於距離麥克風較近，直播中甚至能清晰聽到「啪」的拍擊聲。松野隨後停下腳步，回頭與中條清短暫交談，但對話內容不得而知。

儘管有日媒分析稱，兩人同為2022年首次當選的同黨議員，平日關係可能較為熟稔，但根據日本厚生勞動省防騷擾指引，即使是出於表示親近的意圖，不必要的身體接觸也屬於應受規制的性騷擾範疇。

隨着影片片段在網上發酵，日本輿論迅速升温。日本勞工組織「全國勞動組合總聯合」官方賬號發文痛批：「這一幕令人震驚。一個男人在拍擊他認為地位較低的女性的屁股。這是極其典型的性騷擾、職場騷擾與暴力行為。」

大量網民也批評中條清公私不分，在國會殿堂內對女性做出極不尊重的肢體接觸，有人還要求其引咎辭職。

面對輿論壓力，松野5日晚在X上發帖，試圖以玩笑口吻淡化此事：「哎呀，被拍下來了嘛？看影片之前，我當時都沒注意到。」然而，這種不以為意的表態反而引發日本民眾二次憤怒。

有人指出，作為代表公眾的國會議員，對公開場合的騷擾行為保持沉默或縱容，會向社會傳遞「女性可以被輕浮對待」的錯誤信號，對日本女性職場環境形成負面示範。

截至目前，中條清尚未就此公開發表評論或致歉。值得一提的是，他的政治風評一直不佳。作為從演藝界跨入政壇的人物，中條清於2022年當選參議員後，雖未受到過類似公開性騷擾指控，卻多次捲入政商道德與財務合規風波，包括在國會質詢中「公器私用」宣傳個人演唱會、長期拖欠日本國民年金（公共養老金）等。

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