越南160萬「三無」青年　既不升學亦不工作

越南2026年第一季度最新統計顯示，全國約160萬名15至24歲青年屬於「無工作、無學習、無培訓」的NEET群體，佔青年總數11.4%，即每9名青年中就有1人。



越南中文社報道，來自寧平省、22歲、化名為泰的青年20歲時輟學，距離取得水利工程學士學位僅剩一年多。他坦言不適合工程技術專業，輟學兩年間做過咖啡師及餐廳服務員，每日工作十小時，月入800萬越南盾，僅夠基本開銷。

越南國旗（Getty）

2025年春節後，泰辭去咖啡店工作，因幾乎無休息日仍入不敷出。他形容那段日子：「每天醒來幾乎都是一個循環，睜開眼感到非常疲憊，不想起床，於是躺着刷手機看遍世間萬物。刷完後又會想自己必須做點什麼，但接着又不知道做什麼。頭腦在思考，但手腳卻不行動。」

泰去年底重返餐飲店工作，收入較高，但他意識到只是暫時穩定。他決定重返校園，積累一筆資金準備明年6月重考大學，這次選擇法律相關專業，認為自己更適合社會科學。他說：「回顧那些日子，我覺得自己太沒用了，但22歲重新開始應該也不算晚。」

化名河香的23歲女子自認同屬「三無」群體，2025年中畢業後至今未找到合適工作。她首次應聘河內化妝品企業，招聘要求「至少兩年經驗」，其後在廣告公司做活動人員，僅半年後辭職。

她說：「非常困難，公司想招聘年輕人卻又要求有經驗。剛畢業的人符合年輕標準，但如果不從學生時代就開始工作，哪裏來的經驗？」河香決定暫停投遞求職履歷，在健身房做兼職，計劃學習外語後回鄉在工業區找辦公室工作。

統計機構表示，「三無」比率反映年輕勞動力進入市場階段的特點，他們求職需求和職業選擇意願較高，但經驗有限，技能尚未完全符合招聘需求。

國際勞工組織數據顯示，2025年全球約有2.57億「三無」青年，佔比20%，女性比率高於男性，人工智能應用增加為該群體帶來更大就業挑戰。

與區域內其他國家相比，越南比率較低或相當：泰國為12.8%至15%，印尼17%至18%，菲律賓約12%至13%。