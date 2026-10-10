OpenAI搗破俄羅斯伊朗秘密行動　涉用ChatGPT偽造記者及智庫賬號

美國人工智能巨頭OpenAI周四（10月8日）宣布，挫敗源自俄羅斯和伊朗的兩宗秘密影響力行動。這兩宗行動利用ChatGPT偽造記者身份並運營假智庫，大規模發布反烏克蘭及與地緣政治衝突相關的宣傳內容。涉事的ChatGPT賬號已被封禁。



伊朗的行動涉及七個偽裝成西方國家自由撰稿人的人設。這些賬號在全球十幾家專注於國際事務、地緣政治與中東局勢的中小型網絡媒體上發表近百篇長文，並就美伊戰爭相關課題發布社媒評論。

最早的一篇文章發布於2025年7月，而隨着今年3月美伊戰爭爆發，相關文章的發佈也更為頻繁。

這張2026年9月4日在法國拍攝的照片中，可以看到一部智能手機的螢幕上，展示着人工智能公司OpenAI旗下GPT-6 Astra人工智能模型的標誌。（Getty）

其中一個名為埃文·B·霍斯金斯（Evan B. Hoskins）的虛假人設自稱是美國自由撰稿人，在社媒平台X和Instagram擁有賬號。根據OpenAI提供的截圖，此人在X平台的賬號是通過一款「西亞安卓應用」連接的；他的Instagram賬號則位於伊朗。這兩個賬號似乎都被暫停了。

俄羅斯的行動則在拉丁美洲招募不知情的當地員工，隱蔽運營名為「社會研究中心」的假智庫，藉此製作原創內容，企圖損害烏克蘭在拉美地區的聲譽並干預當地政治。

OpenAI指出，這是近兩年半以來挫敗的最複雜的隱蔽身份行動。報告強調，這顯示國家級行為體可輕易利用普及的人工智能工具，向地緣政治對手大規模散布精心炮製的輿論宣傳。

本文獲《聯合早報》授權轉載

