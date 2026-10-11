俄羅斯15歲少年遭棕熊襲擊　手機突爆炸起火嚇退野熊

俄羅斯阿爾泰邊疆區一名15歲少年遭棕熊襲擊，期間棕熊咬中其後褲袋內的手機引發鋰電池破裂起火，燒傷少年臀部及腹壁，同時嚇退棕熊。



英國《太陽報》報道，事發於索爾通（Solton）附近，少年與一名24歲男子到森林查看家中蜂箱。棕熊突然撲出，少年爬上樹躲避，惟棕熊將他拖回地面，又抓又咬。該名男子稱：「我聽到他尖叫，轉頭一看，見到棕熊已把他從樹上扯下來，於是我放狗。」

熊（unsplash）

俄羅斯相關部門稱，少年爬樹後被熊扯下，身體及頭部多處被咬傷。襲擊期間，棕熊咬到少年後褲袋內的手機，手機爆炸起火，造成熱燒傷，同時嚇退野熊。少年獲緊急送院，接受三小時手術。

比斯克中央城市醫院（Biysk Central City Hospital）首席醫生科維亞津（Sergei Kovyazin）稱：「病人送抵時頭部、頭皮、面部骨骼及頸部有多處損傷，這些傷勢構成最大挑戰。」據報少年胸部、腦部及腹部亦嚴重受傷。

與少年同行的男子未有受傷。有關部門派出三支快速反應隊伍及至少12名獵人，到襲擊地點搜尋並消滅涉事棕熊。惡劣天氣阻礙搜索，行動周末持續。

報道指，俄羅斯近期野熊出沒及襲擊事件顯著激增，據俄官方與外媒統計，入夏以來已有多人喪生、數十頭危險熊隻遭撲殺，全俄棕熊數量已逾30萬隻。