英國男Alex Gerko創辦XTX交易公司　去年獲分紅8.95億英鎊

英國億萬富翁格爾科（Alex Gerko）創辦的演算法交易公司XTX Markets，2025年向他發放創紀錄8.95億英鎊利潤分配，較2024年的6.83億英鎊增長31%，是英國私人公司創辦人當年獲得的最高回報之一。



格爾科生於蘇聯時期的莫斯科，自幼數學才華出眾，就讀專為數學資優生而設的學校，其後取得數學博士學位，曾在德意志銀行任交易員，之後移居倫敦。2015年，他創立XTX Markets，由始至終以數學、演算法及運算能力為核心，而非傳統交易員模式。

XTX僅聘用約250名員工，卻處理每日約2,500億美元交易，效率驚人。公司將約17億英鎊利潤分配予創辦人、資深量化交易員及技術開發人員，另有23名員工共獲8.33億英鎊，人均近3,620萬英鎊。

英國億萬富翁格爾科（Alex Gerko）。（XTX）

公司收入2025年增長44%至39億英鎊。隨着運算需求增加，XTX在芬蘭建設五個數據中心，投資逾10億美元，首個預計2026年啟用。公司亦投資AI初創，包括Anthropic及自動駕駛公司Wayve。

英國億萬富翁格爾科（Alex Gerko）。（XTX）

格爾科持有XTX至少75%股權。他今年較早前在一宗2,250萬英鎊稅務訴訟中敗訴，但仍是英國最大納稅人之一。他與妻子正於北倫敦籌辦以數學為重點的1729 Maths School，預計9月開學。校名取自數學界著名的「哈代-拉馬努金數」1729，即最小能用兩種不同方式表示為兩個整數立方之和的數。