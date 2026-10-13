馬斯克擲2.76億美元助共和黨　成2026中期選舉最大金主

美國富商馬斯克（Elon Musk）自7月以來向共和黨團體捐款逾2.76億美元，成為2026年中期選舉已知最大金主。



美國CNBC報道，根據馬斯克代表向《紐約時報》提供的數字，其中1.58億美元捐予支持共和黨參議院候選人的主要超級政治行動委員會「參議院領導基金」（Senate Leadership Fund），逾7,600萬美元捐予他於2024年大選創立的「美國政治行動委員會」（America PAC）。馬斯克名下美國政治行動委員會發言人庫爾納特（Lindsey Curnutte）周一向CNBC確認數字。

新捐款令馬斯克2025至26選舉周期的已知聯邦政治捐款達約3.66億美元，已超過他在2024年總統選舉花費的約2.9億美元。他向參議院領導基金捐出的1.58億美元，是美國歷史上個人最大筆政治捐款之一。新數字在周四聯邦選舉委員會申報截止前數日披露。

除上述兩筆，馬斯克另向支持德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）的「孤星自由政治行動委員會」（Lone Star Liberty PAC）捐1,000萬美元，向支持眾議院共和黨人的「國會領導基金」（Congressional Leadership Fund）捐2,000萬美元，向共和黨州長協會捐1,000萬美元，向共和黨總檢察長協會捐200萬美元。

2026年9月23日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受央視財經專訪。（央視財經）

馬斯克在德州的影響力近年迅速擴大，特斯拉（Tesla）、X及The Boring Company總部均設於該州，SpaceX亦在當地擴展製造及發射業務。此次政治支出與他去年的公開言論形成強烈反差。馬斯克2025年5月曾稱：「在政治支出方面，我未來會少做很多。」當時他正從特朗普政府角色中退下，並與特朗普（Donald Trump）公開決裂，兩人其後修補關係，近期多次一同露面。馬斯克透過SpaceX與聯邦政府保持深厚聯繫，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上月亦任命他為五角大樓「子午線計劃」（Project Meridian）聯席主任，研究未來戰爭形態。