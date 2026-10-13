王毅會見阿聯酋總統中國事務特使　續助中東實現全面停火

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10月13日在北京會見阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦。王毅請哈勒敦轉達國家主席習近平對穆罕默德總統的親切問候，表示中阿兩國是相互信任的好朋友，兩國關係已超越雙邊範疇，成為全球南方國家攜手發展振興的典範。



新華社報道，王毅表示，今年4月阿布扎比王儲哈立德殿下對中國進行成功訪問，習近平主席和李強總理分別同王儲殿下會晤，延續了兩國密切的高層交往，也彰顯了中阿關係的戰略屬性。不管國際地區形勢如何變化，中方願繼續同阿方一道，在兩國元首指引下，推動雙邊關係不斷邁上新台階。

王毅指出，當前中東格局深刻演變，衝突在多層面延宕，外溢影響不斷衝擊地區安全和发展。要和平、不要戰爭，要對話、不要對抗，要公道、不要霸道，日益成為地區各國人民的普遍追求和共同期盼。和平之路從來不是坦途，促和止戰需要凝聚合力。中國始終是中東和平的建設者、穩定的促進者、發展的貢獻者，將繼續為在中東地區實現全面停火、推進政治解決、盡早重啟談判、促成持久和平作出中國貢獻。

哈勒敦請王毅轉達穆罕默德總統對習近平主席的誠摯問候，祝賀新中國成立77周年，感謝中方對哈立德王儲訪華的熱情款待，期待年內開展元首層面的外交。哈勒敦介紹了當前海灣和中東局勢以及阿方所做的工作，表示願同中方加強溝通協調，共同促進地區和平穩定。他稱中國始終是阿方值得信賴和依靠的夥伴，希望推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新的台階。雙方還就共同關心的問題深入交換了意見。