塞爾維亞舉行國會選舉　料選情激烈　投票率遠高以往

塞爾維亞周日（25日）舉行提前議會選舉，由學生運動支持的「學生名單」挑戰前總統武契奇（Aleksandar Vucic）領導的執政塞爾維亞前進黨（SNS），料成當地14年來競爭最激烈的一次選舉，投票率料遠高於以往。



投票由當地早上7時展開，晚上8時結束。據路透社報道，本次選舉選民投票熱情高漲，全國各地票站外出現人龍，就連武契奇也排隊近兩小時。選舉監察機構數據顯示，截至當地時間上午11時，投票率達到27.3%，幾乎是上一次選舉同期投票率15.1%的兩倍。

各黨派和執政聯盟今次共提交18張名單，包括2418名候選人競逐國會250個議席，但民調顯示，選情主要是塞爾維亞前進黨與學生名單之爭，多個主要反對黨不派人參選，呼籲支持者投票給學生名單。

塞爾維亞周日（25日）舉行提前議會選舉，由學生運動支持的「學生名單」挑戰前總統武契奇（Aleksandar Vucic）領導的執政塞爾維亞前進黨（SNS），是當地14年來競爭最激烈的一次選舉，投票率料遠高於以往。（Reuters）

武契奇25日在首都貝爾格萊德參加投票後表示，將以負責任的態度面對選舉結果，尊重選民通過投票表達的意願。武契奇在接受媒體採訪時說，他期待選民踴躍投票，表達意願，「至於結果如何，讓我們今晚拭目以待」。

此次提前選舉源於近兩年的學生運動。2024年諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚倒塌事件造成16人死亡，外界普遍歸咎貪污，觸發自2000年前領袖米洛舍維奇倒台以來最大規模的示威。學生團體由要求徹查事故，演變成要求提前大選。

現年56歲的武契奇上月以「國內政局重大動盪」為由宣布提前選舉，並縮短第二個總統任期，改為競逐總理。

塞爾維亞議會選舉採用比例代表制，選民對政黨、政黨聯盟等提交的選舉名單進行投票，國民議會根據各選舉名單的得票情況按比例分配250個議席。得票率超過3%方可參與議席分配。