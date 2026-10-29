特朗普帖文「付錢搶先看」計劃　英媒：彭博社與兩華爾街機構付費

知情人士透露，美國總統特朗普創立的社交媒體平台「真實社交」（Truth Social），已與彭博社及兩家華爾街交易機構簽約，出售極速獲取總統帖文的專屬接口服務，每月費用最高達10萬美元（約78萬港元）。



路透社報道指，這兩家交易機構分別為海納國際集團（Susquehanna International Group）和Jump Trading，兩者均專注於算法與自動化交易策略。

這項服務使訂閲機構享有時間優勢，能領先市場一步截獲特朗普的最新發言。鑑於其言論極易引發金融市場劇烈波動，這種微秒級的時間差足以讓華爾街量化交易員搶佔先機，而普通散戶則難以匹敵。此前，相關機構購買該應用程序編程接口（API）服務的消息未曾公開。

2026年10月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）登上空軍一號前往密西西比州之前，向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普媒體科技集團於7月推出這項極速訪問服務，並向金融機構推介。此舉迅速引發倫理與商業道德爭議，被外界視作在任總統關聯企業首次「明碼標價」出售總統言論的訪問特權。

彭博社與兩家交易機構均拒絕置評。

公開資料顯示，特朗普家族信託持有特朗普媒體41%的股份，特朗普本人為該信託的唯一受益人。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

