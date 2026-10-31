波蘭憲法法院危機：院長遭停職爆衝突　總統急返國

波蘭憲法法院附近10月30日發生抗議活動，警方隨後介入法庭庭審。總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在前往塞內加爾外訪其後宣布緊急返國。



據《衛報》周六（31日）報道，數十名抗議者其後聚集華沙憲法法庭外，有人翻越圍欄及向警員擲物，警方拘捕3人，大批防暴警察通宵戒備。納夫羅茨基在社交平台X發文稱，此時總統必須在波蘭，決定縮短塞內加爾國事訪問行程回國。

抗議源自波蘭政府30日暫停憲法法庭庭長斯文奇科夫斯基（Bogdan Swieczkowski）職務，憲法法庭網站10月30日下午6時許公布庭長停職，網站其後一度無法登入。

圖為2026年10月30日，波蘭華沙，波蘭憲法法院在其網站上宣布，法院最高法官斯文奇科夫斯基（Bogdan Swieczkowski）已被停職。斯維茨科夫斯基曾任波蘭法律與正義黨（PiS）政府的司法部副部長。警方在法院外警戒。（Reuters）

憲法法庭等司法機構是現任親歐洲政府與最大反對黨法律與公正黨（PiS）的角力核心。批評者指該黨2015至2023年執政期間把持司法機構，總理圖斯克（Donald Tusk）2023年上台時承諾恢復司法獨立，惟改革屢遭與法律與正義黨（PiS）結盟的兩任總統（包括納夫羅茨基）否決。

圖斯克指責斯文奇科夫斯基阻撓國會多數選出的法官就任，周五晚在X發文稱：「在法律與公正黨執政多年，社會秩序混亂不堪，這是一個艱難的過程，有時甚至痛苦，需要採取果斷行動。別無他法。」