特朗普：美國仍需「處理」伊朗一兩個目標　拒答本週會否重新開戰

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國已摧毀伊朗大部分軍事力量，但仍需「處理」一兩個目標，其中包括鎬山的地下核設施。



特朗普星期六（10月31日）在佛州海湖莊園接受媒體採訪。當記者向特朗普提問是否將於本周重新對伊朗開戰，特朗普說：「為什麼你要問這麼愚蠢的問題？假設我回答『是的』，我會告訴你嗎？假設我回答『不是』，我會告訴你嗎？」

當被問及伊朗最高領袖是否為其中一個目標時，特朗普回應稱：「我們已經摧毀了伊朗的核設施。我們還需要處理一兩個地點，但我們10分鐘內就能搞定這些。」

他也說：「你或許可以看看鎬山（Pickaxe Mountain），得把那個處理掉，我們能很快完成。」

鎬山位於伊朗中部伊斯法罕省納坦茲核設施附近，被認為是伊朗最堅固的地下核設施之一。特朗普此前已多次威脅要對鎬山地下核設施發動打擊。不過，伊朗方面表示，鎬山設施「是空的」，美國襲擊鎬山的行動註定失敗。

2025年6月22日，美國空軍一架B-2轟炸機執行空襲伊朗核設施的任務後，返抵位於密蘇里州的懷特曼空軍基地。（Reuters）

法新社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期六較早時說，特朗普尚未決定是否對伊朗發動新一輪空襲，華盛頓仍願意通過外交途徑解決爭端。

與此同時，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）警告美國和以色列，不要再次發動攻勢。

據伊朗官方聲明，穆傑塔巴在與高級軍事指揮官會面時強調，伊朗必須對任何形式或程度的威脅作出立即、有力且不受地域限制的回應。

他也下令軍方更新打擊目標清單，將美國和以色列的各類有形及無形資產列入其中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

