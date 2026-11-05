澳洲188年百貨David Jones陷經營困難　進入接管　威脅6000人飯碗

澳洲擁有188年歷史的老牌高級百貨公司David Jones經營出現困難，公司於11月5日進入自願接管程序，預計部分店舖或需關閉，大約6000名員工生計可能受影響。



路透社及澳洲廣播公司（ABC）報道，David Jones被指拖欠租金，與主要業主、大型購物中心西田集團（Westfield）談判破裂後，公司高層5日向員工公布進入接管的決定。

David Jones將由破產管理人FTI Consulting控制運作，店舖和網上商店運作暫時維持不變，但會審視目前營運模式；當地著名專門諮詢與企業重組公司McGrathNicol則擔任自願托管人，並表示會謹慎管理為企業尋求資本重組或以「持續經營」狀態出售的交易流程，考慮對部分持分者的影響，但同時亦有需要作艱難決定。

公司行政總裁Erica Berchtold表示，已詳細制定為將來重啟業務的計劃，而公司亦會在接管程序與破產管理人、自願托管人及有抵押貸款人合作。

David Jones在1838年於悉尼成立，是全球其中一間老牌百貨公司。圖為2026年11月5日，有顧客進入David Jones悉尼店。（Reuters）

David Jones在1838年由威爾斯移民以自己名字設立，是全球歷史最悠久的現役百貨公司，比倫敦老牌百貨Harrods早超過十年出現。目前David Jones在澳洲有38間分店，員工大約6000人。

David Jones一直都是澳洲民眾生活的一部分，惟公司與海外的同業一樣，近年面對網上購物冒起，以及快時尚服飾品牌的挑戰，導致傳統的百貨公司商業模式受侵蝕。面對成本上漲、供應鏈受壓，以及零售表現欠佳等因素夾擊下，公司生意一落千丈。

David Jones在澳洲仍有38間分店，進入接管後，料多間設於大型購物中心Westfield內的分店可能首當其衝停業。（Reuters）

報道提到，公司過往曾多次易手，在今次進入接管前由私募基金Anchorage Capital於2022年以大約1億澳元在南非著名零售商Woolworths手上收購。

澳洲商工總會（ACCI）認為，今次事件反映澳洲零售商與當地不少企業一樣，都出現成本上升速度高於他們所能承受，而加息將導致情況雪上加霜，形容這是一個政府無法忽視的問題。