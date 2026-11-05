美國中期選舉｜共和黨慘敗　分析：特朗普與金正恩會晤希望渺茫

分析人士指出，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭遇中期選舉慘敗後，這位美國總統11月訪問亞洲期間與朝鮮最高領導人金正恩舉行會晤的可能性顯得越發渺茫。



特朗普此前說，可能於11月與金正恩會面，並稱這將「令人振奮」。但他10月又改口稱：「我不知道……我不確定是否有人提出會晤請求。」他同時補充道，自己與金正恩的關係非常好。

特朗普對金正恩的關注以及縮減美韓聯合軍演的舉動令亞洲盟友感到擔憂，同時也引發外界猜測，認為在與伊朗的戰事陷入停滯之際，他正試圖在外交政策上尋求突破。

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）在中期選舉集會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

然而，金正恩極具影響力的胞妹金與正星期三（11月4日）暗示，朝方對重啟與華盛頓的對話缺乏興趣。她說，平壤「沒有必要與這種不可信賴且懷有敵意的人面對面坐下來交談」。

分析人士認為，在共和黨於11月3日的美國中期選舉中遭遇慘敗之後，金正恩與特朗普會晤的動力已進一步減弱。

韓國朝鮮大學院大學對外副校長梁茂進同日告訴法新社：「預計特朗普將繼續嘗試通過自上而下的模式推進與朝鮮的對話。」

但他認為，華盛頓的分裂政府以及特朗普淪為「跛腳鴨」總統，對朝鮮而言將是一個關鍵考量。

帕利政策研究所（Parley Policy Institute）創始所長、前聯合國軍司令部官員博薩克（Michael Bosack）也認為，平壤將對華盛頓兌現持久讓步的能力持懷疑態度。「朝鮮尋求的是美國對朝政策發生實質性且持久的轉變。但眼下，特朗普給出的任何承諾都無法保證能維持到2029年1月之後。」

此外，金正恩與俄羅斯及中國日益深化的關係也鞏固了他的地位，削弱他與華盛頓接觸的意願。

本文獲《聯合早報》授權轉載

