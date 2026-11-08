俄羅斯女拉猥褻兒童男下小巴毆打　網民讚挺身而出掀爭議

俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）一名女子將一名涉嫌在小巴上猥褻女童的男子拉下車毆打，影片在網上瘋傳，引發網民熱議，有人讚揚她挺身而出，亦有人質疑私刑是否恰當。



俄羅斯當地媒體與社交網絡消息指，事發於頓河畔羅斯托夫的6號線小巴。目擊者透露，該男子在車廂內公然對一名年約10至11歲的女童進行猥褻舉動，引發現場一名女性乘客強烈憤怒。

當地媒體10月22日報道，目擊者稱該名男子涉嫌猥褻觸碰女童臉部，並向女童暴露下體。有關指控未經執法部門證實。

影片顯示，該名女子在小巴外的行人路上向男子揮拳及腳踢，途人在旁觀看，小巴司機留在車上，女子其後返回小巴，小巴繼而駛離。目擊者稱，事發時沒有其他乘客採取行動。

影片在社交媒體流傳後，有網民讚揚女子在他人袖手旁觀時介入，亦有人質疑襲擊是否合理，認為應由當局處理，而非訴諸肢體衝突。

事件亦引發討論，那就是，乘客若目擊公共交通工具上有人被襲擊或騷擾，應否介入，介入雖可即時保護受害人，但攻擊潛在犯案者可能危險，並須承擔法律後果。

法律界人士指，雖然該男子的行徑若經證實將觸犯《俄羅斯聯邦刑法典》關於侵害未成年人性自主權的嚴重條款，但女子在將其拖下車後施加連續毆打，且在危險已暫時消除的情況下繼續追打，在法律上恐難被認定為嚴格意義上的『正當防衛（Необходимая оборона）』。

涉事男子若驗傷並提出控告，動手者反而可能面臨尋釁滋事或故意輕傷等行政甚至刑事指控。

報道指，警方暫未公開回應事件，當地媒體稱執法部門未就事件發表官方聲明，男子行為的實際性質仍有待當局查明。