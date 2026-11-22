在韓國法學院入學試（LEET）考獲滿分後陷入人工智能（AI）作弊爭議的32歲考生李振宇（音譯：이진우）死亡後，警方及傳媒11月21日披露更多細節。



韓媒OBC報道，李振宇在公開驗證當日凌晨曾返回首爾冠岳區新林洞的出租屋整理行李，並將部分物品棄置於資源回收站，之後再次離家；他最終未有出席公開驗證，當日下午被發現在江東區一間住宿設施內身亡。

韓聯社及警方消息指，李振宇原定11月19日上午8時40分在首爾江南區大峙洞一間工作室，親自解答2027學年度大學修學能力考試（相當於高考）國語科試題，以公開驗證其解題能力。

在韓國法學院入學試（LEET）考獲滿分而陷入AI作弊爭議的李振宇於11月19日下午被警察發現陳屍首爾一家汽車旅館。（網絡圖片）

報道稱，上午8時42分左右，他未有現身，警方接獲擔心其人身安全的報案。警方追蹤其行蹤，發現他當日乘公共交通及步行，在松坡區及江東區一帶移動，最終於下午1時12分在千戶站附近一間住宿設施內被發現處於心臟驟停狀態。

報道指，李振宇本月17日離開住所後，原本據報一直沒有回家，但最新確認他於19日凌晨返回新林洞出租屋，取走部分行李，其餘物品棄掉後再離開。

韓媒稱，他死亡前兩天、即17日向房東求助，稱「請幫我逃出去」，詢問避開傳媒採訪離開建築物的方法，不過最終未有實行有關建議。同日下午他外出時遇上記者，被問到作弊疑雲時表示會在19日的公開驗證中解釋，並會親自展示實力，但其後失去聯絡。

李振宇今年在LEET取得滿分後受注目，其後被質疑過去高考成績急升及解題過程有問題，惹來利用AI作弊的指控。有法律界人士以妨礙業務及詐騙等嫌疑舉報，警方展開調查，但至今未確認他確實作弊。

韓國立科學搜查研究院20日進行驗屍，暫未發現他殺迹象，準確死因待最終鑑定結果。首爾警察廳廣域搜查團金融犯罪搜查隊表示，會繼續調查與其死亡分開接獲的舉報案件，惟當事人已死亡，強制調查範圍及證據搜集受法律限制。