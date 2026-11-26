越南慶和省警方調查一名外國男子從芽莊五星級酒店27樓墮下死亡事件，正核實死者身份、國籍及死因。



越南之聲（VOV）報道，事發於11月25日下午約5時30分，該名男子從外進入陳富街（Trần Phú）一間五星級酒店，乘電梯上到27樓天台區域，其後攀過欄杆，墮下地面，當場死亡。事發時陳富街人車眾多，引起不少民眾及遊客注意。

閉路電視畫面記錄驚險一幕，男子在臨海露台餐廳內，行至玻璃圍欄位置，隨即爬上欄杆並站在欄杆上面，之後以平躺姿態翻越欄杆墜向地面（陳富街方向）。同場正在用餐的食客目睹突發狀況，紛紛望向出事地點，場面十分恐怖，現場有女子嚇得手震。

2026年11月25日下午約5時30分，越南一名男子從外進入陳富街（Trần Phú）一間五星級酒店，乘電梯上到27樓天台區域，其後攀過欄杆，墮下地面，當場死亡。（影片截圖）

警方接報後聯同職能部門到場，展開專業措施，收集資訊及痕跡以助調查。酒店閉路電視已拍下事發經過，為核實過程的資訊來源之一。

報道引述目擊者稱，事發前該名男子曾試圖進入阮氏明開街（Nguyễn Thị Minh Khai）另一間酒店，但被酒店職員發現並阻止。

慶和省警方正繼續核實死者身份，查明其在事發前的移動過程及相關情節，以確定死因。

據越南官方工會喉舌Báo Lao Động及當地警方初步調查通報，事發地點所在的陳富街（Trần Phú）為芽莊市最繁華的核心沿海景觀大道，路段兩側坐落多間國際連鎖豪華度假村。涉事五星級酒店頂樓27樓設有對外開放的餐飲休閒區域，外來人士可經由大堂電梯直達。

當天傍晚正值沿海道路車流及散步遊客高峰期，男子越欄墮地引發周遭市民巨大恐慌。警方接報後迅速封鎖周邊路段搜證，目前正調取大堂及樓層全部監控閉路電視，核實死者究竟是否為該酒店登記住客，並透過出入境管理部門追查其簽證記錄與真實身份。

根據旅遊新聞平台Vietnam Insiders引述現場消息指出，該名男子在抵達事發酒店前，行徑已顯得相當可疑，曾意圖進入阮氏明開街（Nguyễn Thị Minh Khai）的另一間度假酒店，但被警惕的前台及保安人員察覺異樣及時勸阻阻攔，豈料男子隨即轉移陣地前往鄰近的陳富街五星級酒店並釀成慘劇。目前慶和省外事廳正協調相關國家駐越領事館，待進一步確認死者身份及法醫毒理報告後，協助通知其家屬善後。

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