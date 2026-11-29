英國女子畢曉普（Laura Bishop）2021年發現，丈夫竟長期在家中對她下藥實施性侵，還找來陌生男子參與性侵。



畢曉普接受法媒採訪時說：「當時媒體沒有報道過其他類似案件，所以我以為他是世界上最壞的人，而我是唯一的受害者。」

畢曉普的前夫丹尼爾因對她下藥及實施強姦，2022年被判監禁14年多。

英國女子畢曉普（Laura Bishop）2021年發現，丈夫竟長期在家中對她下藥實施性侵，還找來陌生男子參與性侵。（電視截圖）

多年來，丹尼爾暗中在畢曉普的飲料中摻入具有鎮靜作用的物質。畢曉普說：「我一直深信，他是從網上其他犯罪者那裏學到這種手法的。」

丹尼爾在獄中與畢曉普通電話時承認，曾找來至少七名陌生男子，在她失去意識時對她實施性侵。然而，這些男子至今無一落網。

五年過去，英國法院陸續審理多起類似案件。畢曉普呼籲政府緊急採取行動，應對男性通過網絡串通、對女性下藥實施性侵的現象。她形容，這類犯罪已如「流行病」般蔓延。

英國當局正加緊偵查這類犯罪行為。致力於打擊網絡性侵害的互聯網觀察基金會創辦人、法律專家斯蒂芬斯指出：「這並非一系列罕見的個別案件，而是一種系統性行為，其普遍程度不亞於戀童行為。」

英國去年公佈的年度犯罪數據顯示，英格蘭和威爾斯近四分之一的性侵受害者，在最近一次遭受性侵時處於昏迷或睡眠狀態。

英國當局過去致力於打擊酒吧及夜店內的下藥性侵行為，如今逐漸意識到，這類有預謀的犯罪在家庭環境中也相當普遍。

本月，英格蘭西南部四名男子被判罪名成立，他們在長達七年的時間裏，與男子菲利普·揚共同性侵揚當時的妻子喬安。

曼徹斯特法院也正在審理另一起涉及九名被告的案件，受害女子遭丈夫下藥及性侵長達20多年。倫敦及英格蘭中部北安普敦今年也分別有男子承認犯下類似罪行。

英國國家打擊犯罪局坦言，這類犯罪的規模令調查人員震驚，而網絡論壇的存在進一步助長了犯罪活動。

當局針對其中一個網絡論壇展開調查，發現超過270人與這個論壇有關聯，並由此在英國境內外啟動至少14項獨立調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

