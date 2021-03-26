朝鮮稱測試兩枚新型戰術導彈　金正恩沒到場視察

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-26 08:41

朝鮮3月25日清晨發射不明飛行物，韓國、日本及美國都判斷是彈道導彈。朝鮮中央通訊社26日報道，朝鮮國防科學院試射兩枚新型戰術導彈，精準打擊設在距陸地600公里外半島東部海域的靶標。據報領袖金正恩沒有現身今次測試。

報道指，試射的導彈為改進型武器體系，彈頭重量為2.5噸。固體燃料發動機的可靠性得到驗證，低空滑翔飛行方式的軌道不規則性再次得到證實。

這次是朝鮮在2021年來第二次試射，也是繼21日一星期內的第二次。美韓判斷指朝鮮在21日試射的是巡航導彈，由於巡航導彈不在制裁範圍之內，總統拜登（Joe Biden）在23日表示，不會視為挑釁，為試射降溫。

圖為2020年3月，朝鮮導袖金正恩正在觀察導彈試射。（Reuters）

朝鮮對上一次試射彈道導彈，是2020年的3月。在其餘時間，朝鮮試射的均是「新款多管大型火箭砲」或巡航導彈。前總統特朗普（Donald Trump）為避免令朝鮮局勢升溫，同樣為試射降溫未有特別理會。但若這次試射的是彈道導彈，拜登可能會作出不同反應。

拜登25日在白宮舉行首場記者會。被問到有關事件時，他認為朝鮮的行為違反聯合國安理會決議，並表示如果朝鮮選擇將問題升級，華府會作出回應。他指美國與夥伴商討朝鮮問題，強調朝鮮是自己的頭號外交議題。

美國國務院一名發言人則表示，華府譴責朝鮮違法發射彈道導彈，指事件違反聯合國安理會決議，而且威脅東北亞地區及國際社會安全，損害全球核不擴散計劃。華府強調美國協防日本和韓國的決心牢不可破。