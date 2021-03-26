拜登出席歐盟視像峰會　美歐擬合作解決疫苗供應問題

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-26 15:04

美國總統拜登（Joe Biden）於3月25日出席歐洲理事會峰會，與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及27個成員國領袖舉行會晤。米歇爾稱，美國總統告訴他們，美歐一同緊密合作，解決疫苗生產與付運問題。

歐洲理事會峯會於2021年3月25日舉行，會後歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）及歐洲理事會主席米歇爾出席共同記者會。（AP）

米歇爾在場邊指出拜登的參與是非常正面，顯示美歐關係將踏入新時代。

美國務院網站3月25日發表聲明稱，拜登在歐洲理事會峰會中重申其對跨大西洋聯盟的承諾。拜登指出，歐盟強大符合美國利益，並呼籲歐盟就共同的挑戰進行合作，包括應對新冠肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化的威脅，加深經濟聯繫。拜登還提出，美國期待建立民主制度為主軸的共同陣線，旨在對抗以中國為首的「威權主義」國家崛起，並希望歐盟能加入其中。

歐洲理事會網站也在3月25日發表米歇爾的講話。米歇爾指出，歐盟和美國可以通過共同努力促進民主價值觀，並表示歐盟和美國能夠證明民主制度最適合保護公民，促進尊嚴和繁榮。

此外，米歇爾還強調「歐洲理事會在其例會上邀請外國客人蔘與是不常見的做法，上一次是11年前」，即美國前總統奧巴馬（Barack Obama）受邀參加該會議。「這是美國總統表達他對歐盟及美國未來合作願景的機會，也是我們歐盟表達對這個基本的跨大西洋聯盟的堅定承諾的機會」。

德國總理默克爾（Angela Merkel）被問到與美國加深聯繫是否會威脅德國在華利益時強調稱，歐盟應該被視為一個獨立的、擁有主權的參與者，可以自主制定對華政策。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）遊説歐盟盟友，取得「意外收穫」：

目前，中國與歐盟就新疆人權問題爆發激烈衝突。雙方在3月22日宣佈制裁措施，《中歐全面投資協定》前景堪憂。

歐盟四個最大政黨中傳已有三個明確表示若中國不解除制裁，他們將無法支持該協定。歐洲理事會亞洲項目負責人厄特爾（Janka Oertel）表示，「本周要求跨大西洋合作的聲音得到加強，而那些要求歐盟與美國脱離關係的聲浪，明顯已經減弱」。

美國政治新聞網站Politico在3月23日報道指出，隨着中國強硬反擊歐盟，歐盟或許考慮更加積極地參與跨大西洋夥伴關係對抗中國。