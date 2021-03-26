埃及中部索哈傑省兩列火車相撞　至少32死91傷

撰文：成依華何文翰
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埃及中部索哈傑省（Sohag）3月26日發生兩列火車相撞嚴重事故，當地國營電視台引述衛生部指，至少32人死亡，91人受傷。
半島電視台報道，政府派出36輛救護車前往現場，傷者被送去醫院。現場影片顯示，火車損毀嚴重。
圖為3月26日埃及中部索哈傑省兩列火車相撞後，民眾在現場檢查損毀情況。（Reuters）
埃及鐵路部門發聲明講述意外發生因由。聲明指出，兩列火車當時正駛往地中海沿岸城市亞歷山大（Alexandria），為同一方向，然後有人啟動其中一列火車的緊急煞車，火車急停，結果被另一列從後而來的火車撞上，碰撞導致前一列火車的兩節車廂翻側。
聲明指，當局正在進行進一步的調查。
BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W— BNO News (@BNONews) March 26, 2021
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021