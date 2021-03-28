緬甸政變｜武裝組織指空軍轟炸克倫族村落　傳最少2人喪生

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-28 00:07

緬甸軍方2月1日發動政變後，全國的反政變示威在3月27日踏入第54天。有武裝組織表示，軍方曾派出戰機在晚上空襲一個鄰近泰國邊境的村莊。

緬甸少數族裔武裝組織「克倫民族聯盟」（Karen National Union，KNU）指，多架戰機在27日晚上大約8時左右襲擊位於當地東南部、由該聯盟控制的村莊Day Pu Noe，村民慌忙逃生。

當地一個非政府組織（NGO）克倫和平支援網絡（Karen Peace Support Network）表示，有報告指襲擊造成2死2傷，但由於當地位處偏遠，因此估計死傷人數或可能增加。

克倫民族聯盟較早時稱，他們攻入一個軍事基地，殺死10名士兵，當中包括一名上校。

當地在27日正值建軍節，軍政府於首都內比都（Naypyitaw）舉行閱兵慶祝，不過全國多地的示威持續。路透社27日引述緬媒Myanmar Now報道，最少有50人在27日被殺。它稱未能確認這個傷亡數字，軍方發言人亦未有回應。

Myanmar Now報道，仰光Dala地區當天有民眾在一間警局外示威，安全部隊在人群中開槍，導致最少4人死亡；國內第二大城市曼德勒（Mandalay）發生各種事件，造成13人死亡； 實皆省（Sagaing Region）、勃固省（Bago Region）、城市臘戍（Lashio）以及其他地方亦出現死亡事件。