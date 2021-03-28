印尼教堂發生懷疑自殺式炸彈襲擊　現場影片記錄恐怖瞬間

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-28 17:52

印尼望加錫市（Makassar）一間天主教堂附近3月28日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，14人受傷，2名涉案兇徒死亡。國家反恐機構把事件定義為恐怖襲擊。迄今未有組織認責。

警方稱，事發於上午10時20分，保安人員觀察到2名可疑人士，他們駕駛電單車，在彌撒結束後企圖進入教堂，不過1名保安人員沒有放行，之後便發生爆炸。

▼監控畫面顯示，爆炸時現場出現巨大火光，濃煙和瓦礫被吹至路中間：

BREAKING NEWS !!!



Detik2 ledakan di Gereja Katederal, Makassar.



Pengalihan isu hoax impor beras ? pic.twitter.com/FAArJdtz53 — Musa @PakarKampanye @PakarMedsos (@pakarkampanye) March 28, 2021

警方表示，現場發現屍塊。此外包括5名教堂職員和4名信徒在內的傷者已送往附近醫院接受治療。市長波曼托（Danny Pomanto）稱，如果爆炸發生在教堂正門而非側門，可能會有更多人傷亡。

圖為3月28日，紅十字會人員在加錫市的天主教堂外抬着一個屍袋。（Reuters）

反恐部門2021年1月突襲望加錫一個武裝分子的藏身之處，並殺死2名涉及參與菲律賓2019年2宗教堂爆炸案的男子。警方稱，正調查加錫教堂爆炸案的疑犯來自哪個激進組織，以及這次襲擊是否與上述突襲行動有關。

印尼最致命的一次伊斯蘭組織激進分子襲擊事件是2002年的峇里島（Bali）爆炸案，202人死亡，當中大部分死者是外國旅客。印尼安全部隊隨後數年在對付好戰分子方面取得一些重大成就，不過激進的暴力行為近期又再捲土重來。受極端組織ISIS影響的神權游擊隊（Jamaah Ansharut Daulah）2018年在泗水市（Surabaya）3間教堂先後發動自殺式炸彈襲擊，30多人死亡。