王毅與阿聯酋外長會晤　指西方國家人權觀不代表國際人權觀

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-29 07:11

中國國務委員兼外長王毅正訪問阿聯酋，他3月28日在阿布扎比同阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談。王毅於會上表示，一國人權狀況應由本國人民評判，而不應由其他國家依據自身好惡斷定。

王毅又指，西方一些國家的人權觀並不代表國際人權觀，世界應該傾聽、吸收發展中國家的主張，讓人權的定義更加全面、豐富和均衡。既要重視政治和社會權利，也要重視生存權和發展權；既要講民主自由，也要講公平正義。各國文明傳統不同，發展階段各異，對人權的理解也各有側重。王毅主張各國可以就人權問題進行平等交流，互學互鑒。中方反對打著人權旗號干涉別國內政，更反對將人權問題作為政治工具，肆意對別國攻擊抹黑。

王毅同阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談。（新華社）

王毅表示，世界上沒有高人一等的國家，也不應把一國的標準當成國際標準。某些西方國家如果執意以人權為藉口，遏制打壓發展中國家，企圖剝奪非西方國家的發展權利，這將是人類進步史上最大的不公。中方願同阿方就人權問題開展對話，共同促進兩國和世界人權進步事業。

阿卜杜拉表示，衡量人權的標準應當是一國人民是否幸福安寧。將自身的價值觀強加於人，這也是霸權的體現。在人權問題上，很多發展中國家都遭受了不公正待遇。阿方願同中方加強人權交流合作，共同促進和保護人權。